Un corner cadeau pour l'Union dans le match du titre ? Le département des arbitres se montre clair

L'Union Saint-Gilloise a été sacrée championne de Belgique pour la première fois en 90 ans, grâce à sa victoire 3-1 contre La Gantoise. Un titre historique qui n'a pas échappé à Under Review, où une phase décisive de la rencontre a été analysée de près.

L’Union Saint-Gilloise a été sacrée championne de Belgique dimanche soir, après sa victoire méritée 3-1 contre La Gantoise. Si le match s’est déroulé globalement sans accroc, une phase particulière a néanmoins suscité quelques interrogations.

Le premier but de l’Union semble en effet entaché d’une erreur d’arbitrage. Sur l’action, un joueur gantois dégage le ballon, et l’arbitre Lawrence Visser accorde un corner. Or, les images montrent clairement que le ballon ne semble pas avoir franchi la ligne de fond : il aurait donc dû y avoir une remise en jeu, et non un corner.

Interrogé lors de la dernière émission Under Review de la saison, le patron des arbitres, Jonathan Lardot, a donné des précisions. "Le VAR ne peut pas intervenir dans ce genre de phase, c’est très clair dans le protocole. Il est censé intervenir pour des faits précis ou des incidents majeurs, mais pas pour accorder ou annuler un corner."

Il ajoute. "Cette situation n’est pas tranchée. Certains disent que c’était un corner, d’autres parlent d’une touche. L’arbitre prend sa décision, le VAR n’a pas de preuve claire, et ne peut donc pas intervenir. Mais bien sûr, les images ont été analysées."

Lardot conclut par un conseil à l’intention des arbitres. "S’il y a le moindre doute — ce qui n’était pas le cas ici, l’arbitre était très sûr de lui —, je recommande de privilégier la touche. Elle a généralement moins d’impact sur la suite du jeu. Il faut sentir le match et le rythme du jeu."