Yves Vanderhaeghe de retour : "J'en ai assez de devoir m'expliquer"

Yves Vanderhaeghe fait son retour au KV Ostende, quelques mois après son licenciement du côté du Cercle de Bruges.

Les très bons résultats de son successeur Dominik Thalhammer font oublier que le licenciement d'Yves Vanderhaeghe, à l'époque, en avait surpris plus d'un, le coach étant très apprécié par les supporters et restant sur une victoire. Mais le Cercle était alors avant-dernier. Nous étions en novembre, et Vanderhaeghe retrouve désormais un banc, succédant à un entraîneur aux méthodes plutôt novatrices pour la Belgique - un point qui lui avait été reproché au Cercle. "Il y a une étiquette attachée à chaque entraîneur", estime Yves Vanderhaeghe dans le Nieuwsblad.

"Ce n'est pas que je ne regarde pas du tout les data, mais je trouvais que certaines façons de fonctionner au Cercle étaient très exagérées. Mais les datas sont surtout utilisées pour le recrutement des joueurs, le coach reste assez libre", continue-t-il. "Ostende sait ce que je défends, je l'ai déjà montré par le passé".

Et l'ancien coach de Gand et de Courtrai en a d'ailleurs assez de se justifier : "Quand tu as atteint les PO1 à quatre reprises en tant que coach et que tu dois encore te justifier quatre ans plus tard de ne pas y être ... Certains coachs ne jouent jamais les PO1 dans leur carrière", pointe Vanderhaeghe. "J'en ai marre de devoir expliquer où j'en suis et ce que je représente à 52 ans". L'objectif est clair désormais pour le KVO et Vanderhaeghe : le maintien. "C'est le plus important. On sait également que le club n'est intéressant pour les investisseurs que s'il est en D1A. J'ai un contrat de 4 mois, après ça, nous verrons", conclut le nouveau coach du KV Ostende.