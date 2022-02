Jonas De Roeck reste sur ses gardes avec Westerlo: "Le RWDM est le club le plus régulier en D1B en ce moment"

À huit journées de la fin, Westerlo possède huit points d'avance sur son plus proche poursuivant, le RWDM. Personne ne doute du titre des Campinois, même après le "maigre" six sur douze des quatre derniers matchs.

Néanmoins, l'entraîneur de Westerlo, Jonas De Roeck, reste sur ses gardes. Le concurrent RWDM impressionne depuis ces dernières semaines. "Pour l'instant, le RWDM est le club le plus stable et le plus régulier en D1B. Ce n'est pas un hasard s'ils ont enregistré une série de 18 sur 21. En se renforçant autant pendant la trêve hivernale, ils ont montré qu'ils sont un candidat au titre", a expliqué le coach des Campinois dans des propos relayés par Het Gazet van Antwerpen. "Ils ont tout ce qu'il faut pour être compétitifs en D1B : puissance, vitesse, technique et des joueurs qui peuvent être décisifs", a poursuivi De Roeck.

Lors de la dernière journée de championnat, Westerlo recevra la visite du RWDM. De Roeck ne veut rien savoir d'une dernière journée décisive concernant le titre. "Je préfère ne pas prendre en compte ce scénario, mais c'est possible. Et ensuite, ça peut devenir délicat. J'espère que nous pourrons assurer la promotion un peu plus tôt. Si cela dépend du dernier match, nous avons toujours l'avantage du terrain."

Vendredi soir au Lisp, Westerlo aura à coeur de prendre les trois points face au Lierse Kempenzonen.