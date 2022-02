Le coach de Zulte-Waregem était désœuvré après la claque infligée par Courtrai.

Il n'y avait pas match dans le derby entre Courtrai et Zulte. Le Essevee s'est très lourdement incliné sur le score de 5-0.

Une prestation calamiteuse, fustigée par le coach de Zulte Timmy Simons. "C'est une catastrophe", s'est il exprimé au micro d'Eleven Sports après le match. "Tu commences bien. La mentalité au début était bien. On a créé quelques occasions, mais on a pas marqué ce but. Et de l'autre côté, ils ont eu deux coup-francs ou corners, et ça change le match", a-t-il regretté.

Zulte rencontrera Seraing dimanche prochain, dans un match absolument capital.