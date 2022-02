Des conditions extrêmes et des phases litigieuses ont joué un mauvais tour à OHL : "C'est douloureux de perdre ce match"

Marc Brys et l'OHL ont subi une défaite douloureuse après trois victoires consécutives. Les conditions climatiques étaient loin d'être optimales.

"Il s'agissait de conditions extrêmes", a déclaré Marc Brys. "Difficile, voire impossible de jouer au football. Je ne veux pas me cacher derrière ça. C'est un fait. Saint-Trond avait l'avantage en raison de sa préparation physique, de sa stature et de sa force. Notre style est différent. Nous comptons davantage sur la circulation du ballon et avons été désavantagés par le vent capricieux."

Nous avons essayé de garder notre propre style

"Nous avons essayé de garder notre propre style de jeu", poursuit Brys. "En première mi-temps, nous avons partiellement réussi. La deuxième mi-temps était bien meilleure." L'entraîneur d'OHL fait ainsi référence à la domination de son équipe contre un STVV qui reculait. "70 % de possession de balle, ça en dit long."

"Nous avons créé quelques occasions, dont trois étaient vraiment bonnes. Il y a également eu des phases litigieuses qui se sont produites dans la zone des seize mètres. Mais nous n'avons pas marqué et c'est dommage. C'est douloureux de perdre ce match."