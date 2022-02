Un programme très chargé attend La Gantoise : "Il faudra bien gérer cela"

Après la victoire contre Seraing (4-0), Gand venait de disputer son 44ème match de la saison. Dans trois semaines les Buffalos auront atteint la barre des 50 rencontres. Mais Sven Kums et ses coéquipiers semblent prêts à le faire.

"Nous avons un large groupe et un noyau de qualité", a déclaré Sven Kums. "Les joueurs qui ont joué ces dernières semaines ont rendu de belles copies. Et maintenant, il y a de nouveau plus d'options, également à l'avant. De Sart était suspendu, mais Owusu s'est bien débrouillé aussi. Hjulsager a joué ses matchs, Depoitre et Tissoudali ont marqué, ... Les choses se passent bien. Et lorsque l'équipe se porte bien, je me porte également mieux", a confié le milieu de terrain à l'issue de la renontre.

Prudence

Engagée sur trois tableaux (Championnat, Coupe de Belgique et Conference League), La Gantoise semble être prête pour les nombreuses rencontres à venir. Les Buffalos ont été très efficaces contre les Métallos ce mercredi soir. "Mais il faut toujours faire attention. C'est une bonne chose d'avoir pris l'avantage en début de match, ce qui nous a permis de jouer de manière un peu plus détendue en seconde période. Mais ce ne sera pas le cas à chaque match. Dans certaines rencontres, nous devrons nous battre pendant 90 minutes et nous concentrer à fond. Ce sera un programme très chargé. Nous devrons bien gérer cela, comme nous l'avons fait dans le passé."