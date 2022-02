Jan Vertonghen : "Le match aurait pu tourner des deux côtés"

Le Diable Rouge était satisfait du match nul contre l'Ajax Amsterdam (2-2) ce mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Jan Vertonghen (34 ans, 9 matchs en coupe d'Europe cette saison) s’est montré satisfait après. Le défenseur central de Benfica estime que le résultat n’est pas mauvais compte tenu du scénario de la partie.

"On a eu les meilleures occasions en deuxième période. En fin de compte, le match aurait pu tourner des deux côtés. L'Ajax était très bon en possession et nous on a bien profité des espaces. Dans l'ensemble, c'est un résultat convenable avant le retour à Amsterdam", a confié le Diable Rouge au micro de RTL 7.