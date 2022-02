Le Belge de 37 ans est revenu sur sa période avec les Diables Rouges.

Dans une interview pour Eleven Sports, Guillaume Gillet a été rappelé au bon souvenir de ses 22 sélections chez les Diables Rouges. "Avoir pu porter le maillot des Diables, c'est une grande réussite dans ma carrière."

Je m'en souviendrai toute ma vie.

Il n'a certes marqué qu'un but, mais pourtant tout le monde se rappelle de cette mine contre la Croatie en éliminatoires de la Coupe du monde 2014. "Avoir marqué qu'un but, je reconnais que c'est peu notamment par rapport aux stats que j'avais notamment à Anderlecht. Mais c'est un beau but, qui a eu toute son importance pour la qualification au Brésil. Forcément, je m'en souviendrai toute ma vie."

Il n'a malheureusement jamais eu l'occasion de disputer un grand tournoi avec les Diables."C'est l'une des plus grandes déceptions de ma carrière de ne pas avoir pu accompagner mes ex-coéquipiers au Brésil et en France. Les deux fois, j'étais dans la liste des réservistes. Ca a été des moments difficiles. Mais j'ai réussi à m'en remettre et à rebondir durant les débuts de saison qui ont suivi ces tournois parce que le monde continue de tourner et qu'il faut tourner tout simplement la page", a confié l'actuel joueur de Waasland-Beveren.