L'Union face au "test" des absences : jusqu'ici, elle a relevé tous les défis

Ce samedi, pour la première fois de la saison, l'Union jouera sans son duo d'attaquants. Ce n'est pas le premier défi que doit relever le leader.

La blessure d'un titulaire régulier

On l'oublierait presque, mais le noyau si souvent présenté comme étriqué de l'Union Saint-Gilloise est privé depuis plusieurs mois déjà de l'une des sensations du début de saison : Senne Lynen. Le début de saison du jeune milieu de terrain était sensationnel, et on attendait de voir si le groupe réussirait à enchaîner sans l'option importante et unique que Lynen offrait. La réponse, depuis, a été amenée dans les grandes largeurs ... et tant mieux, car victime d'une rupture des ligaments du genou, Lynen ne devrait plus jouer cette saison.

L'infériorité numérique, quatre fois déjà

L'USG a déjà dû traverser à quatre reprises, dont trois dès la première période, une situation d'infériorité numérique. Un réel test psychologique, qui a été relevé haut la main par le leader puisqu'il n'a jamais été battu une fois réduit à 10. Pourtant, beaucoup les voyaient s'écrouler, notamment quand Lazare Amani avait été exclu et que Seraing menait 0-2 à la pause.

Les absences régulières de titulaires en défense

On parle énormément du duo Vanzeir-Undav, mais compter sur deux buteurs prolifiques ne suffit pas à jouer le haut de classement - demandez à Zulte Waregem et son duo Vossen-Gano, auteur de 27 buts cette saison. L'Union fait également la différence en défense ... et a déjà dû passer au-dessus de plusieurs absences clefs. Siebe Van der Heyden a ainsi manqué 3 matchs pour suspension, Jonas Bager 2, et Ismael Kandouss était absent la semaine passée. Bart Nieuwkoop a également déjà été suspendu un match.

© photonews

Moins "impressionnantes" que celles de Vanzeir et Undav, ces absences ont déjà forcé Mazzù à remanier sa défense, lui qui faisait qui plus est occasionnellement tourner ce secteur. La rotation de l'effectif n'est pas inédite à l'USG. Et cette fois, si ses deux attaquants vedettes seront suspendus, le reste du noyau sera bel et bien disponible.

Un mois qu'on promettait infernal

Pour beaucoup d'observateurs, l'Union allait faire face à son plus grand défi à la reprise, affrontant successivement Genk, Bruges, Anderlecht et l'Antwerp. Un 10/12 plus tard, les derniers doutes étaient levés quant au sérieux des prétentions unionistes à une place dans le top 4, voire mieux. Mieux : comme après la défaite contre OHL, l'USG réagira au mieux à la défaite contre Saint-Trond, allant l'emporter à Charleroi la semaine passée. Le début d'année 2022 du promu n'a été gâché que par le pétage de plomb de Dante Vanzeir au Mambourg, mais une chose est sûre : l'Union a de la ressource, et l'a prouvé à plusieurs reprises.