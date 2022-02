Victoire importante face à un concurrent direct pour Blackburn et Thomas Kaminski

Blackburn s'invite sur le podium de Championship.

Les Blackburn Rovers, avec Thomas Kaminski titulaire dans les cages, s'est défait des Queens Park Rangers ce samedi (1-0) dans le cadre de la 35e journée de Championship.

Grâce à un but à la 77e minute de l'ancien jeune de Dortmund Reda Khadra, les Rovers dépassent leur adversaire du jour au classement et pointent désormais à une troisième place synonyme de barragiste pour espérer monter en Premier League l'an prochain. A noter qu'Huddersfield et Sheffield, respectivement 5e et 6e, jouent en ce moment.