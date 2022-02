D1B : les Hurlus et Lommel se quittent dos-à-dos

Après sa victoire face à Virton, Mouscron se déplaçait à Lommel, invaincu depuis deux rencontres.

La rencontre était importante en bas de tableau, car une victoire aurait permis aux Limbourgeois (avant-derniers) de se distancer un peu plus de la lanterne rouge, alors que l'Excel pouvait revenir sur le Top-4, à trois points de Deinze.

Finalement, la rencontre s'est soldée sur un nul sans buts. Un 0-0 qui n'arrange pas vraiment les affaires des Hurlus qui manquent une belle occasion de revenir sur Deinze, encore moins celles de Lommel qui reste avant-dernier.

