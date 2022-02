🎥 Hans Vanaken ne sera donc pas suspendu pour sa "gifle" à Michael Frey

Hans Vanaken ne sera pas poursuivi ni suspendu après coup pour son geste.

Comme le rapporte le Nieuwsblad, Hans Vanaken peut souffler : son geste, une gifle apparemment involontaire sur Michael Frey, ne lui vaudra aucune sanction (à part le carton jaune sorti sur le coup par l'arbitre). Et pour cause : la Review Commission n'existe plus depuis l'instauration de la VAR, ce qui ne permet pas de revenir sur des faits de jeu n'ayant pas été sanctionnés sur le coup.

La VAR, durant la rencontre, n'a pas estimé que le geste de Vanaken méritait une rouge claire, et n'a donc pas demandé à Mr Visser de consulter les images. L'affaire Vanaken-Frey est classée.