L'entrée cauchemardesque de Kepa : Tuchel a fait un pari "à la Krul", complètement manqué

C'est ce qu'on appelle un pari manqué : Thomas Tuchel, comme Louis Van Gaal avec Tim Krul au Mondial 2014, a fait entrer Kepa Arrizabalaga pour la séance de tirs au but ... et l'Espagnol n'a arrêté aucun tir, manquant ensuite le sien et offrant le trophée à Liverpool.

C'est probablement une première dans l'histoire du football : à l'issue des prolongations, après 120 minutes de jeu lors desquelles Edouard Mendy avait été brillant, Thomas Tuchel a sorti son portier pour faire entrer Kepa Arrizabalaga, sa doublure, réputé pour être excellent dans cet exercice. Et le malheureux Kepa, non content de ne pas arrêter un seul tir lors d'une séance interminable, a ensuit ... manqué son envoi, offrant le trophée à Liverpool. Tous les joueurs de Chelsea se sont précipités pour réconforter Kepa, et Tuchel a assumé son choix : "Je ne lui fais aucun reproche. J'ai pris la décision de le faire entrer parce qu'il s'entraîne tous les jours avec nous et les joueurs savent à quel point il est bon. Il a joué un rôle important dans la façon dont nous avons tiré. C'est dur pour lui d'être le seul à rater", regrette le coach de Chelsea.