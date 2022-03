Kompany ne pense plus à la décision d'Erik Lambrechts : "Je ne dois regarder que pour moi-même"

Le coach d'Anderlecht est revenu sur son expulsion de ce week-end.

Vincent Kompany a été exclu ce samedi face à OHL. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Erik Lambrechts, a ensuite reconnu qu'il y avait faute au départ de l'action sur Benito Raman et que par conséquent il avait commis une erreur.

Questionné à ce sujet ce mercredi en conférence de presse, Kompany a dit ne pas avoir réfléchi au fait que Lambrechts avait reconnu son erreur. "Il y a deux manières de regarder. Je pense que l'arbitre doit regarder pour lui-même, et moi je dois regarder pour moi-même. La réaction d'un coach ne doit pas toujours être en fonction de l'erreur d'un autre. Et c'est ce que j'apprends à mes joueurs. Heureusement qu'on est humains et que parfois on est dans l'émotion, que l'on commet des erreurs. Il faut juste avancer", a-t-il indiqué.

"Le jour-même (après une exclusion), je rentre à la maison et je peux me plaindre auprès de ma femme de tout ce qu'un autre a fait de mal. Je me sens mieux, je vais me reposer le soir et je passe une bonne soirée, parce que je peux remettre la faute à quelqu'un d'autre. Mais le lendemain, quand je franchis la porte de mon bureau, la première que je fais c'est de me regarder moi-même : 'Qu'est-ce que, moi, j'aurais pu faire de mieux ?'."

"Maintenant, on est 3-4 jours plus loin. Et ce qu'un autre a fait, ça ne compte plus, c'est ce que moi j'aurais pu faire de mieux et j'apprends et on avance."

Il y a certaines choses qu'il faut un peu garder pour soi-même. Il faut être honnête avec soi-même, s'auto-corriger de temps en temps. Personne n'est parfait. (...) Donc, maintenant, je ne peux plus m'en prendre à l'arbitre, c'est moi et juste moi-même."

Focus sur Eupen

Questionné ensuite sur le fait qu'il aurait été grossier envers Monsieur Lambrechts, Kompany a d'abord répondu en riant "Dans mes pensées ou dans mes paroles ?", avant de préciser que ce qui importe dorénavant, c'est la réception d'Eupen ce jeudi. "Maintenant, on passe à Eupen. (...) La raison pour laquelle je reste un peu évasif sur le sujet (de son exclusion), c'est que je ne veux pas relancer le débat. Le débat il est clôturé pour moi, et ça me permet de regarder vers l'avant", a-t-il déclaré, tout en précisant que les limites n'avaient pas été franchies dans ce qu'il avait pu dire à l'arbitre.