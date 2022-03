L'agent de Jason Denayer monte au créneau concernant un éventuel départ

Alors que Jean-Michel Aulas laissait sous-entendre il y a quelques semaines que Jason Denayer avait de bonnes chances de prolonger à Lyon, l'agent du défenseur international a joué cartes sur table.

Il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas annonçait avoir "de bonnes chances" de prolonger Jason Denayer à l'issue de son contrat. Mais dans les colonnes de la Dernière Heure ce matin, Jesse De Preter, l'agent du défenseur aux 33 sélections avec les Diables, est légèrement monté au créneau. "Jason reste ouvert à une prolongation. Il est dans une situation confortable et a le luxe de pouvoir peser le pour et le contre afin de prendre la bonne décision."

Toujours selon la Dernière Heure, plusieurs clubs auraient frappé à la porte afin de s'attacher les services du joueur de 26 ans, dont la Juventus, Naples, ou encore le FC Barcelone. Ces trois clubs ont un objectif commun: disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Une condition primordiale selon l'agent du joueur. "Il entre dans les quatre ou cinq meilleures années de sa carrière et veut faire un choix purement sportif. Si c’était uniquement une question d’argent, il aurait déjà signé ailleurs. S’il doit quitter Lyon, il veut le faire comme il est arrivé : en tant que gentleman. Mais on veut éviter d’entrer dans un conflit. On veut éviter que la situation devienne explosive. Depuis qu’il est petit, il a l’ambition de jouer une finale de Ligue des Champions. Pas un rêve, une ambition. C’est souvent en avril-mai que les clubs prennent des décisions importantes en vue de la saison suivante."