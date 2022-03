Marc Brys avant Eupen-OHL : "La flamme semble être un peu éteinte là-bas"

OHL se déplace dimanche soir à Eupen dans le cadre de la trentième journée de Jupiler Pro League. Les Pandas ont été éliminés en demi-finale de la Coupe de Belgique ce jeudi soir contre Anderlecht.

Marc Brys a suivi le match de près et a vu comment Eupen joue au football en ce moment. "Ce n'était pas leur meilleur match. Le flamme semble être un peu éteinte là-bas", a déclaré le coach louvaniste à Het Nieuwsblad. "Et pourtant, elle reste une équipe solide. Même lorsqu'ils sont en période creuse, ils ne concèdent pas vingt occasions par match. Ce n'était pas non plus une promenade de santé pour Anderlecht."

Actuellement à sept points derrière les huit premiers, OHL n'aura pas la tâche facile au Kehrweg. "C'est vrai, nous devons être honnêtes à ce sujet. Ce match est très décisif. Nous devrons montrer nos couleurs. Si nous voulons garder le cap sur les huit premiers, nous n'avons pas d'autre choix que de gagner. En revanche, faire mieux que la onzième place de l'année dernière reste un défi. Si nous finissons dixième, cette mission aura été accomplie aussi."