Un ancien manager de Manchester United est décédé

Frank O'Farrell (94 ans) avait dirigé les Red Devils entre juillet 1971 et décembre 1972. Il avait alors succédé au légendaire Sir Matt Busby, qui avait coaché les Red Devils de 1945 à 1969, puis de 1970 à 1971. O'Farrell a aussi et surtout entraîné Leicester City de 1968 à 1971, menant les Foxes en finale de la Coupe en 1969.

It was with great sadness that the Club heard the news that their former manager Frank O’Farrell died on 6 March 2022, aged 94.



Rest in peace, Frank 💙