Tissoudali revient sur son geste technique : "Je ne voulais pas provoquer Mechele et les supporters du Club"

Lors de la rencontre de Coupe entre le Club de Bruges et Gand, Tissoudali a chambré Brandon Mechele avec un geste technique époustouflant et provocateur.

Tarik Tissoudali est revenu sur cette action dans Extra Time et a dit ce qui lui passait par la tête. "Je ne voulais pas défier ou me moquer de l'adversaire. Ce n'était rien contre Mechele ou envers le Club de Bruges. Mechele est venu mettre la pression sur moi et s'est rapidement rapproché. Je comprends que les gens aient pensé que je voulais le ridiculiser, mais ce n'était pas l'intention."

En fait, il s'agissait d'être du bon côté du Jan Breydel. "Je voulais être sur le ballon, mais face à nos propres supporters. Je voulais montrer quelque chose de beau pour nos supporters. Je ne l'aurais pas fait dans l'autre coin du stade. Pourquoi devrais-je défier les supporters de Bruges ? C'est une affiche qui est très populaire auprès de nos fans. Je ne l'aurais pas fait à, disons, Eupen - Gand."

Vanhaezebrouck pas fan de l'action

Tissoudali en a déjà tiré les leçons. "Je ne vais pas le refaire. L'entraîneur s'est quand même mis en colère et m'a dit d'être intelligent. D'un côté, je me suis dit : "Si seulement je ne l'avais pas fait". Ngadeu m'a dit : "Si tu m'avais fait ça, nous serions dehors ensemble".