Frank Arnesen (ex-Anderlecht) prolonge à Feyenoord

L'ancien directeur technique du RSC Anderlecht fait un travail très apprécié à Feyenoord.

En 2019, Frank Arnesen (65 ans) avait fait un bref passage en tant que directeur technique et avait fini par quitter le club sans avoir réellement pu imposer sa patte. On lui doit les arrivées au RSCA de Kristian Arnstad, Michel Vlap et Derrick Luckassen. Depuis, il a rejoint Feyenoord et y est très apprécié : il a d'ailleurs prolongé son contrat à Rotterdam jusqu'en 2023.