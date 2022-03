Bernd Storck a dû intervenir à l'entraînement : "L'ambiance dans notre vestiaire est peut-être trop bonne"

Dimanche, Genk et le STVV s'affrontent lors du derby limbourgeois. Avec quatre victoires consécutives à domicile, la confiance est élevée, mais Storck reste méfiant.

Le Racing Genk a gagné quatre fois de suite à domicile. La semaine dernière au Cercle, la première mi-temps n'a pas été bonne. L'entraîneur Bernd Storck tire à nouveau la sonnette d'alarme.

"L'ambiance dans notre vestiaire est très bonne. Plus que ça : peut-être même trop bonne", a déclaré Storck au Het Belang van Limburg. "Nous sommes trop gentils les uns envers les autres, alors je me suis montré plus sévère à l'entraînement. J'ai dû les provoquer et laisser les joueurs aller aux duels. Vous jouez comme vous vous entraînez. On ne peut pas être gentil sur le terrain d'entraînement pendant toute une semaine et partir au combat le week-end."