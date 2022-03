LaLiga : Levante arrache le partage, Elche s'impose

Deux rencontres de la 28e journée de Liga avaient lieu ce samedi après-midi.

Levante-Espanyol 1-1

Durant la première mi-temps, c’était Levante qui se créait le plus d’occasions mais les locaux ne réussissaient pas à réellement mettre en danger Diego Lopez sur leurs quelques timides tentatives. En seconde période, c’était l’Espanyol qui faisait rapidement la différence sur sa première frappe cadrée avec un but de Javi Puado (51e), 0-1. La lanterne rouge poussera pour égaliser, et après une tête sur le poteau droit catalan (67e), elle finira par arracher le nul grâce à un coup de tête de Dani Gomez (80e), 1-1. Levante reste dernier, l'Espanyol reste 12ème.

Grenade-Elche 0-1

Grenade recevait Elche pour tenter de s'éloigner de la zone rouge. Les Andalous n'étaient qu'à un point du 18e Cadix, tandis que les Valenciens pointaient à la 14e place, à six unités de la première partie de tableau.

Les visiteurs se sont finalement imposés par la plus petite des marges grâce à une réalisation de Fidel (11e), 0-1. Avec ce succès, Elche gagne un rang au classement, Grenade bloque à la 17e place.