📷 Le prochain maillot du PSG aurait fuité

Le club parisien ne sait donc ni garder un résultat, ni garder des informations confidentielles.

Les supporters du Paris Saint-Germain risquent de ne pas apprécier. Mécontents du maillot domicile proposé cette saison en raison de l'absence de la bande centrale rouge, les amoureux du club de la capitale ne la retrouveront pas non plus sur la tunique de la saison 2022-2023.

Comme l'a révélé le site spécialisé Footy Headlines ce mercredi, celle-ci sera... blanche, et non rouge comme sur l'historique "maillot Hechter" plébiscité par les fans et remis au goût du jour lors de la saison 2020-2021. Pour l'instant, aucun sponsor n'a été intégré au visuel car le PSG attend toujours de savoir le partenariat avec Accor sera renouvelé ou non.