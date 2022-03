Cela se précise pour Divock Origi dans un club de Serie A !

Divock Origi en route pour la Serie A ? Cela se précise sérieusement ! Selon le journaliste italien Nicolo Schiara, le Diable Rouge intéresserait très fortement l'AC Milan.

On le sait, l'attaquant quittera Liverpool en fin de saison et le fait qu'il puisse arriver en tant que joueur libre intéresse fortement les Rossoneri. Les agents du joueur auraient déjà rencontré des représentants du club et les premiers contacts semblent avoir été fructueux. Une nouvelle rencontre devrait avoir lieu dans les prochains jours.

