Le nouvel adjoint de Roberto Martinez explique pourquoi il a rejoint le staff des Diables Rouges

Roberto Martinez avait besoin d'un nouvel assistant après le départ de Shaun Maloney à Hibernian. C'est le cas d'Anthony Barry, assistant de Thomas Tuchel à Chelsea et maintenant chez les Diables Rouges. L'homme a la réputation d'être un spécialiste des phases arrêtées.

Il y a un mois, Barry était encore assistant de l'équipe d'Irlande, l'adversaire des Belges samedi. "Je ne m'attendais pas à ça tout de suite", a confié Barry en riant. "C'est drôle. Je n'ai jamais pensé à quitter l'Irlande, mais quand la question s'est posée, c'était une évidence pour moi. Je lui avais parlé une fois quand j'étais encore à Wigan et nous sommes restés en contact après cela. Quand il m'a demandé de l'aider, c'était une affaire réglée. Je n'ai pas pu résister à l'offre de travailler avec un tel entraîneur et avec une si bonne équipe. Surtout avec le Mondial 2022 qui approche."

Nous pourrions voir un changement dans les mains de Barry dans les mois à venir. En Angleterre, il a la réputation d'être un spécialiste des coups de pied arrêtés. "Je ne veux pas me qualifier de spécialiste, mais c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. J'ai déjà quelques idées sur la façon de l'améliorer. Cela devient également de plus en plus important dans le football international, notamment lors des grands tournois."