Anthony Barry: "Un honneur de rejoindre une équipe comme la Belgique"

Durant le courant du mois dernier, Anthony Barry a quitté son poste d'entraîneur adjoint de la sélection irlandaise afin de rejoindre le staff des Diables Rouges.

Après avoir assisté trois ans Paul Cook à Wigan, Anthony Barry a rejoint Chelsea durant l'été 2020 comme entraîneur adjoint. Parallèlement, il est également devenu adjoint de la sélection irlandaise. Durant le courant du mois dernier, Barry a quitté son poste en sélection irlandaise afin d'entrer dans le staff des Diables Rouges. "Au début, je ne pensais jamais quitter l'Irlande. J'avais une très bonne relation là-bas, avec tout le monde. Mais quand vous êtes un jeune entraîneur, vous avez de l'ambition. C'était important pour moi de rejoindre une grande équipe comme la Belgique, la nation qui occupe la première place au classement FIFA. Evidemment que disputer la Coupe du Monde a été une raison qui a pesé dans la balance. Mais rien que le fait de pouvoir travailler avec un entraîneur comme Roberto Martinez et avec des aussi grands joueurs a également été un élément qui a dirigé mon choix."

Connu en Angleterre pour être un spécialiste des phases arrêtées, Anthony Barry compte bien aider les Diables Rouges dans ce secteur du jeu. "Je ne me considère pas comme un spécialiste. Mais c'est certain que c'est une chose sur laquelle je vais travailler. J'ai déjà quelques idées à mettre en place. Les phases arrêtées prennent de plus en plus d'importance dans le football mondial, surtout lors des grands tournois."