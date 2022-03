Thorgan n'est pas d'accord avec la décision de Martinez : "Eden aurait pu être ici"

Thorgan Hazard fêtera ses 29 ans mardi prochain... au Lotto Park avec le match contre le Burkina Faso au programme. Sympa pour l'ailier, qui aurait encore plus aimé si son frère avait été invité aussi.

Eden Hazard a évidemment plus de 50 sélections et n'a pas été autorisé à voyager avec le groupe de Roberto Martinez. Thorgan aurait aimé l'avoir avec lui pour diverses raisons. "Dommage", a-t-il déclaré hier en conférence de presse. "Les moments avec l'équipe nationale sont toujours une sorte de réunion de famille pour nous. Nous jouons loin les uns des autres et nous nous voyons si peu. Nous pouvons généralement nous rattraper ici, mais il n'est pas là."

Et Thorgan pense qu'Eden aurait pu être repris vu sa situation. "C'est bien sûr une décision de l'entraîneur de ne pas appeler les joueurs avec plus de 50 sélections et il n'a pas dérogé à cela. Mais Eden aurait pu utiliser quelques minutes de jeu", a-t-il ajouté en comparaison au manque de temps de jeu de son frère au Real Madrid.