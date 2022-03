Le Canada en Coupe du monde, aussi grâce à ses (anciens) Belgicains

Le Canada a dans la nuit validé son ticket pour la Coupe du monde. Une première fois depuis 1986, une seconde dans son histoire. Cette qualif, les Canucks le doivent aussi à des joueurs évoluant ou ayant évolué en Belgique. Décryptage d'un développement.

Les scènes de joie sont magnifiques : l'équipe nationale du Canada, après sa large victoire sur la Jamaïque sur le score de 4 buts à 0, fête au BMO Field de Toronto la deuxième qualification de son histoire en Coupe du monde.

Et si cet accomplissement historique a des allures de renouveau et de développement du football dans un pays où, de tradition, le hockey sur glace est la discipline la plus populaire et appréciée, ce dernier est aussi dû au choix de certains joueurs majeurs de la sélection actuelle de poursuivre leur carrière en Pro League.

Hier, l'ailier Tajon Buchanan, déniché par le Club de Bruges en MLS au New England Revolution, a marqué et a distillé une passe décisive. Il a déjà montré quelques belles choses sous Schreuder et possède une belle marge de progression, à 23 ans.

© photonews

Le choix des Brugeois, porté sur l'avenir, n'a rien d'un hasard : des joueurs canadiens ont vu leur carrière prendre un tournant suite à leur passage en Belgique.

L'exemple de Jonathan David est sans conteste le plus marquant. Transféré depuis Ottawa à La Gantoise en 2018, l'attaquant s'est fait un nom dans notre championnat. Rapide, technique, David impressionne. En deux saisons, il inscrit 37 buts et 15 assists avec les Buffalos. Co-meilleur buteur - avec Mbokani - lors de la saison 2019-2020 de Pro League, le Canadien attire le regard du Lille OSC, qui le signe pour pas moins de 27 millions d'euros en remplacement d'un certain Victor Osimhen. Lors de sa première saison, il inscrit 13 buts en Ligue 1 et est l'un des grands artisans du titre des hommes de Christophe Galtier, coiffant un PSG incrédule. Cette année, il ne se passe pas une semaine sans que des rumeurs de transfert n'envoient le jeune joueur de 22 ans dans les plus grands clubs du monde. Avec 20 buts en 27 (!) matchs avec les Canucks, Jonathan David est d'ores et déjà le fer de lance de l'attaque des hommes de John Herdman. En témoignent ses 5 buts et 3 assists dans ces éliminatoires, dont des performances XXL face au Panama, le Honduras ou les Etats-Unis. Le Canada pourra compter sur lui cet hiver, qu'il soit à Lille ou ailleurs. Et dire que cela a commencé dans l'enceinte de la Ghelamco Arena...

Buteur également face à la Jamaïque, le coéquipier de Batshuayi au Besiktas Cyle Larin a également profité d'un prêt en Pro League et à Zulte-Waregem pour s'acclimater au football européen. Avec 9 buts et 11 assists avec l'Essevee, l'ailier a convaincu ses dirigeants de lui faire confiance cette saison. Résultat : une place de titulaire au club stambouliote, avec déjà 7 buts au compteur - dont 1 en Ligue des Champions face au Sporting Portugal.

Visiblement, les clubs de Pro League se plaisent à jouer le rôle de rampe de lancement pour les joueurs canadiens. Ike Ugbo, recruté par Genk après une saison canon au Cercle, n'y est pas vraiment parvenu lors de cette première partie de saison. Il est alors allé chercher du temps de jeu en Ligue 1, du côté de l'ambiteux club de Troyes détenu par Manchester City.

Le Canadien attire en ce moment, aussi en D1B. Dernièrement, c'est le KMSK Deinze qui s'est laissé tenter par le milieu défensif Liam Fraser, recruté au Toronto FC cet hiver.

Une véritable constellation de joueurs venant du Canada s'est donc formée ces dernières années. Un développement à remarquer, dans un championnat belge où jusqu'ici le plus connu d'entre eux était Tomasz Radzinski, icône à Anderlecht depuis cette fameuse campagne de Ligue des Champions en 2001...