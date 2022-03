Le message de Christian Brüls à son club : "Pas envie d'entamer une nouvelle saison avec un contrat d'un an"

L'ancien médian d'Eupen espère avoir une clarification rapidement.

Christian Brüls a été un des joueurs clés de STVV cette saison.

Le contrat du milieu de terrain expire en 2023, et ce dernier espère pouvoir prolonger le plaisir au Stayen.

"Normalement, je devrais dire qu'il me reste un an de contrat et que je vais donc rester. Mais j'ai 33 ans et je n'ai pas envie d'entamer une nouvelle saison avec un contrat d'un an", a expliqué Brüls invité du Sportcafé sur TV Limburg.

"Nous sommes actuellement en discussion avec le club. D'ici quelques semaines, j'en saurai plus. Je n'ai pas encore songé ni exploré d'autres possibilités pour le moment. Mais au final, tout joueur est potentiellement à vendre", ponctue l'ancien joueur d'Eupen et de Westerlo.