Limbombe, pas si réintégré que ça

Même s'il retrouve le groupe pro du FC Nantes, cela ne lui assure pas de se retrouver sur le banc du FC Nantes.

Ecarté du groupe professionnel de Nantes depuis le mois de septembre, Anthony Limbombe (27 ans) va le réintégrer samedi à la demande de la commission juridique de la LFP. Mais l'attaquant belge ne doit pas s'attendre à retrouver les terrains sous les ordres d'Antoine Kombouaré.

"Lors de notre dernière discussion, je lui ai dit de faire le choix du sportif. Il a fait le choix du juridique. Je n'ai pas d'autre choix que de suivre le juridique, je ne veux pas que le club soit sanctionné. C'est l'institution qui est importante. Pas moi, pas Limbombe. J'ai vu qu'on risquait une forte amende et un retrait de points. Il faut qu'il travaille. C'est fini, on est passés à autre chose. Lui n'est pas important. Je me range derrière la décision de la commission juridique", a déclaré l'entraîneur nantais.

Acheté 8 millions d'euros par les Canaris en 2018, Limbombe n'a jamais convaincu (38 matchs, 4 buts et 3 passes décisives).