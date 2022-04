Virton, chronique d'une catastrophe annoncée

Dès le début de la saison, on savait que ce serait compliqué pour Virton.

Après une année blanche, et une longue bataille devant la justice, Virton avait retrouvé le droit de jouer en D1B. En effet, le club avait utilisé (à raison) tout ce qui était en son pouvoir pour faire valoir ses droits et avait obtenu gain de cause après plusieurs refus d’octroi de la licence pro. Mais le plus dur allait alors commencer pour les Gaumais.

10 jours avant le début de la saison, le club n’était en effet nulle part : pratiquement pas de joueurs, une nomination toute fraîche de Christophe Grégoire en tant que T1 et l’arrivée d’une direction sportive qui allait devoir travailler dans l’urgence.

Les premiers matches sont compliqués, en effet, même si en ce début de saison ils prennent des points et laissent Mouscron derrière. Mais petit à petit, l’équipe s’enlise vers la dernière place, qu’elle ne quittera plus. Il y a de bonnes intentions dans le jeu prôné par Grégoire, mais l'équipe manque de cohésion, et parfois même de qualité.

En décembre, c’est le grand ménage. Christophe Grégoire est limogé à la suite d’un nul (2-2) contre le Lierse, et quelques jours plus tard Pablo Correa arrive au club, tout comme quelques joueurs comme Hervé Kagé, Faucher ou Mujangi Bia. Cependant, la sauce ne prend pas et Correa ne prend que 0,60 points par match (contre 0,72 pour Grégoire). Le constat est amer : Virton n’a pas relevé la tête et va donc tout droit en Nationale 1. Le club va maintenant devoir trouver la bonne formule pour relever la tête et tenter de revenir au niveau pro le plus rapidement possible et oublier le calvaire de cette saison.