Liverpool, prochain adversaire redoutable de Jan Vertonghen

Sterke Jan rencontre ce mardi en Ligue des Champions un adversaire qu'il connait bien de ses années passées à Tottenham, le Liverpool de Jürgen Klopp.

Tombeur lors du tour précédent de l'Ajax (2-3 score cumulé), l'ancien club de Jan Vertonghen, le Benfica Lisbonne et le Diable Rouge rencontrent ce mardi à l'Estadio Da Luz le champion 2019 de la compétition, le Liverpool de Divock Origi.

Titulaire indiscutable chez les Aguias cette saison, le recordman de sélections chez les Diables Rouges (133 sélections) s'était déjà montré en huitièmes, notamment à l'aller lorsqu'il avait poussé Haller au csc mais aussi perdu son duel face à l'Ivoirien. Malgré ses 34 ans, Sterke Jan reste un solide défenseur. Avec déjà 40 matchs disputés cette saison, le poids des âges ne semble pas l'atteindre...

Mais c'est ce que l'on va voir, face à la meilleure attaque de Premier League - avec Salah puis Jota en tête du classement des buteurs - et la 3e meilleure attaque d'Europe. Le danger, chez des Reds en pleine bourre et qui ont montré au tour précédent à l'Inter qu'ils étaient de sérieux prétendants au titre final, il peut venir de partout.

Comme le disait Simone Inzaghi avant la double confrontation face aux hommes de Klopp, la qualité de mêmes les pistons des Liverpuldiens est comparable à celle de deux regista. Trent Alexander-Arnold est d'ailleurs en super forme cette saison. Avec 17 (!) assists au compteur déjà, il montre que son précédent exercice en demi-teinte est déjà oublié. Mis sur le banc ce week-end lors de la victoire face à Watford (2-0), c'est son remplaçant Joe Gomez qui s'est montré avec un assist pour Jota.

Ce sera soit le puissant Sadio Mané, soit le Portugais, justement, qui devrait être l'adversaire direct de Vertonghen. L'ancien coéquipier de Dendoncker chez les Wolves est sur un petit nuage cette saison et se montre de plus en plus efficace, surtout dans les moments décisifs. Son remplaçant, le Colombien Luis Diaz, est un monstre tant en technicité qu'en rapidité. De plus, gérer les appels d'un Roberto Firmino n'a rien de simple, même si celui-ci là Vertonghen le connait un peu mieux. Difficile de parler de Liverpool sans évoquer son talisman Mohamed Salah, tant ce dernier semble avoir changé de dimension cette saison - 28 buts déjà. Double déçu avec l'Egypte, cela ne semble pas le déstabiliser plus que cela, lui et son esprit de compétiteur infatigable. Enfin, il n'est pas à exclure que Divock Origi monte pour essayer de débloquer des situations. Tout le monde se rappelle encore de sa dernière confrontation face à Vertonghen en C1...

Si l'une des clés du match sera de bloquer les transmissions ultra-rapides des Reds, cela se jouera également dans les capacités du Benfica à résister au pressing et à reconstruire proprement depuis l'arrière. Si la première capacité n'est pas à mettre en doute avant le match - l'Ajax est après tout la deuxième meilleure attaque d'Europe derrière le Bayern - la seconde peut laisser lieu à plusieurs réserves. L'on avait d'ailleurs vu un but encaissé par les Aguias à l'aller suite à une mauvaise relance de leur gardien Vlachodimos.

A la charnière centrale ultra-expérimentée Vertonghen - Otamendi de créer l'exploit...