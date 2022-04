Peter Bosz n'est "pas satisfait" du nul de Lyon à West Ham

Les Gones ont partagé face aux Hammers (1-1) malgré leur supériorité numérique.

Lyon est revenu de son déplacement à Londres et West Ham avec un match nul. Jarrod Bowen a ouvert la marque, et Tanguy Ndombele lui a répondu. Un résultat mitigé pour l'OL, qui a joué à 11 contre 10 durant toute la seconde mi-temps suite à l'exclusion de Cresswell.

"Je ne suis pas satisfait du résultat, car on a joué une mi-temps à 11 contre 10", a réagi le coach lyonnais Peter Bosz au micro d'OLPLAY. "On a fait une bonne première période. On a bien réagi après avoir subi l’ouverture du score."

La qualification se jouera donc le 14 avril prochain, au Groupama Stadium de Lyon. "L’atmosphère au Groupama Stadium va nous aider au match retour", a jugé le tacticien néerlandais.