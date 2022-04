Benoit Bruggeman : "Je réalise l'une de mes meilleures saisons"

Après le carton contre La Louvière Centre, le RFC Liège a enchaîné un deuxième succès de suite en s'imposant contre Mandel United (3-1) ce dimanche après-midi.

Le RFC Liège a fait le boulot contre les deux derniers de Nationale 1 en réalisant un joli six sur six à domicile et en inscrivant également 13 buts. "J’ai marqué mercredi et récidivé ce dimanche. C’est tout bon pour la confiance et la suite afin d'atteindre ce top 4 avant de donner le maximum au tour final", a confié Benoit Bruggeman qui monte en puissance du côté de Rocourt. "Personnellement, je réalise l’une de mes meilleures saisons, au niveau des statistiques aussi. Mais ce n’est pas encore fini, il reste trois matchs à aller gagner avant la suite", a souligné celui qui a marqué 4 buts cette saison.

"Il faut être encore plus constant et garder mieux le ballon"

L'ailier a ensuite expliqué l'origine de la bonne forme liégeoise. "La positive attitude que nous apportons avec nous à l'entraînement. Nous essayons de travailler l’un pour l’autre. Cette positivité se reflète ainsi sur le terrain et c’est ce qui nous pousse à être meilleurs. Il y a encore des choses à améliorer comme ce petit relâchement ce dimanche quand ils réduisent le score. Il faut être encore plus constant et garder mieux le ballon", a précisé le n°7 des Sang et Marine.

"Tout le monde se sent concerné"

Le matricule 4 se déplacera à Tirlemont le week-end prochain. "Nous devons prendre match par match, sans se projeter trop vite. Nous voulons aller gagner à Tirlemont, avant d'aller au Patro et de finir en beauté contre l’Olympic. Tout le monde se sent concerné", a conclu Benoit Bruggeman.