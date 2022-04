Luka Modric : "C'est une nuit incroyable, une défaite qui passe très bien"

Bien que battu à domicile par Chelsea (2-3, a.p.) lors de la manche retour ce mardi, le Real Madrid a assuré sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions grâce à la victoire (3-1) acquise à l'aller.

Une défaite au goût de victoire pour Luka Modric (36 ans) qui était aux anges à l'issue de la rencontre.

"C'est une nuit incroyable, un gros match à Bernabéu, une défaite qui passe très bien", a plaisanté le Croate au micro de Movistar +. "On a souffert, mais on n'a rien lâché jusqu'à la fin. Même menés 3-0, on n'a pas fait un mauvais match, mais Chelsea a mis tout ce qu'il pouvait, et on a continué à se battre, on savait qu'on pouvait renverser la situation. L'entraîneur a fait de bons changements qui ont fait tourner le match. (…) C'est dur de décrire ces émotions, après 120 minutes, avec deux ou trois blessés...", a conclu le Ballon d’Or 2018.