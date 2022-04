Le Monaco de Clement continue sur sa lancée et gagne à Rennes

4e victoire de rang pour les Monégasques, qui reviennent à trois points de leur adversaire du soir.

Vainqueur de Rennes (2-3) ce soir en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, l'AS Monaco de Philippe Clement confirme sa bonne forme.

Flavien Tait a pourtant ouvert le score dès la 3e minute de jeu, mais l'ASM est très vite revenu dans le match via le transfuge hivernal Vanderson qui a profité d'un assist lumineux de Golovin (12e).

🥵 | Aleksandr Golovin levert een prachtige assist af voor Vanderson! 👀 #SRFCASM pic.twitter.com/xDZBUhZvZd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 15, 2022

Toujours orphelin de Jérémy Doku, Rennes a plié en seconde période malgré des phases de domination. Wissam Ben Yedder a inscrit son 19e but en Ligue 1 cette saison sur une passe de la tête de Kevin Volland (58e). Rennes a ensuite manqué une énorme occasion via Guirassy qui venait de monter (70e), avant d'encaisser un troisième but des oeuvres du remplaçant de Ben Yedder, Myron Boadu (77e). Martin Terrier a inscrit un second but pour Rennes sur penalty (90e+3), mais c'était trop tard.

Eliot Matazo est resté sur le banc de l'ASM.

Avec cette 4e victoire en 4 matchs, Monaco revient à 3 points de la 3e place de Rennes.