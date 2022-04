Retour à l'infirmerie pour un titulaire du Real

Sa participation à la demi-finale contre Manchester City est remise en question.

Revenu récemment de blessure, Ferland Mendy (26 ans, 29 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) retourne à l'infirmerie. Selon les informations du quotidien AS, le latéral gauche du Real Madrid est touché à l'adducteur gauche et manquera deux semaines de compétition. L'ancien Lyonnais devrait donc rater la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City, le 26 avril.

Recruté en provenance de Lyon en 2019, le défenseur français cumule les pépins physiques dans la capitale espagnole. Il s'agit de sa cinquième blessure cette saison.