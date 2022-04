Hein Vanhaezebrouck reste calme avant la finale, mais : "Ce n'est pas un match comme les autres"

La Gantoise a remporté la Coupe de Belgique à trois reprises, en 1964, 1984 et 2010. Les Buffalos ont joué leur dernière finale en 2019, s'inclinant 2-1 face à Malines.

"Ce ne sera pas un match comme un autre, cela reste un match spécial. Il y a la possibilité de remporter un trophée, l’attention est deux ou fois plus importante que pour un match normal", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dimanche lors de la conférence de presse de veille de match.

"Nous avons déjà joué quelques matches-clés cette saison, j’espère que mes joueurs sauront donc bien gérer cette finale. Ce n’est pas tant une question d’expérience. C’est plutôt la personnalité de chaque joueur qui est un facteur important", a expliqué le T1 des Buffalos avant d'évoquer la victoire en championnat le 20 mars dernier (1-0).

"Ça sera un match complétement différent que celui de mars. A l’époque, c’était notre 8e match en 24 jours, on savait qu’on allait certainement avoir des problèmes de fatigue en 2e mi-temps. Ça a été le cas, mais on a tenu, on a survécu et on a même marqué. Ce sera un tout autre match, dans un tout autre contexte. On a cette fois eu une semaine normale pour le préparer. Il faudra qu’on soit physiquement plus présent qu’il y a quelques semaines", a prévenu Hein Vanhaezebrouck.