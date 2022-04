Maarten Vandevoordt revient son surprenant transfert : "Je veux partir de Genk avec un trophée"

Genk a surpris tout le monde cette semaine en annonçant soudainement le transfert de Maarten Vandevoordt. Le gardien de 20 ans ne sera transféré au RB Leipzig que dans deux ans.

Un transfert pour le moins particulier puisque le Diablotin rejoindra l'écurie allemande en 2024. "Je n'ai pas fini ici. Le RB Leipzig veut que je me développe encore ici. Acquérir plus d'expérience est tout simplement le plus gros point de travail pour moi. Nous continuons à travailler dur chaque jour. Et je veux partir de Genk avec un trophée. Rien de moins", confie Maarten Vandevoordt à Het Belang van Limburg.

Bien que quelques saisons meilleures que celle-ci devront suivre. "Vous pouvez le répéter. Ce fut une année faible pour l'ensemble de Genk. J'ai dû moi-même encaisser beaucoup de critiques. Logique, car les attentes étaient beaucoup plus élevées. Les ballons qui sont entrés la saison dernière, ne l'ont pas fait cette saison. Nous voulons encore nous rattraper en Playoffs 2. Il faudra mettre le paquet à Gand le week-end prochain. Ce sera tout ou rien. En tout cas, j'ai appris de cette année. Surtout mentalement, cette saison m'a rendu plus fort."