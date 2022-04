Malgré la relégation, le Beerschot travaille à un centre de formation

Le Beerschot a été relégué au terme de la phase classique de D1A, mais le club anversois n'abandonne pas le travail en vue de l'avenir.

Malgré la relégation, le Beerschot a encore des projets pour l'avenir. L'une des satisfactions de la saison avait été l'explosion du grand talent Ilias Sebaoui (20 ans), pur produit du centre de formation du club, et le matricule 13 compte bien persister dans cette voie. Davy De Smedt, responsable de l'académie des jeunes, a révélé à Sporza que le Beerschot travaillait à la construction d'un nouveau complexe de formation, d'une valeur de 7 millions d'euros.

"La soumission de la demande de construction a demandé beaucoup de travail. C'est l'un des projets importants du club. L'objectif est de conserver les meilleurs talents et de jouer à terme en Elite 1", déclare De Smedt. Le président du Beerschot, Francis Vrancken, ajoute : "Cela prouve l'ambition du club. La jeunesse est l'avenir du Beerschot et nous avons besoin d'un complexe qui permette de réunir l'équipe A et les jeunes".