Raúl a failli rejoindre la Premier League

A la tête du Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid depuis 2019, l'ancien buteur merengue aurait même récemment pu connaître sa première expérience sur le banc d'une équipe première.

Marca révèle en effet que Leeds a très sérieusement envisagé la possibilité de recruter Raúl après le limogeage de Marcelo Bielsa fin février.

Mais les Peacocks ont finalement misé sur Jesse Marsch et ils ne regrettent pas leur choix puisque le club, 16e, possède désormais 8 points d'avance sur la zone rouge (avec un match en plus) et semble bien parti pour se maintenir en Premier League.