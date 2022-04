Yahya Nadrani : "Le RWDM arrive avec beaucoup de confiance, mais on débarque avec une année complète en D1A"

Ce samedi (18H30), le RFC Seraing se déplacera au stade Edmond Machtens pour y affronter le RWDM lors de la manche aller des barrages.

Deuxième en D1B la saison dernière, Seraing avait remporté les barrages contre Waasland-Beveren, 17ème de D1A. Le promu sérésien se retrouve confronté à la situation inverse de l'exercice 2020-2021. "Cela change beaucoup de choses, on veut se maintenir et ne pas descendre. Ça change l'approche du match. L'année dernière, on arrivait avec notre dynamisme et nos nombreuses victoires. Ce qui ne change pas, c'est l'enjeu, celui d'évoluer en première division. Cette expérience de la saison dernière peut nous aider à mieux gérer les émotions", confie Yahya Nadrani en conférence de presse.

"On doit imposer notre jeu et montrer qu'on est une équipe de D1"

"Le premier match contre Waasland nous avait permis de prendre confiance. On avait des doutes avant de jouer contre une équipe de D1A. Après le partage, on a compris qu'on était capables de gagner et cela avait rééquilibré les forces. Si Molenbeek fait pareil, ils vont prendre l'ascendant. On doit imposer notre jeu et montrer qu'on est une équipe de D1. C'est un rapport de force en fait car l'impact laisse des traces dans la tête", explique le défenseur central.

"On a créé une bonne dynamique depuis la victoire au Standard"

"Le RWDM arrive avec beaucoup de confiance avant cette double confrontation, mais on arrive avec une année complète en D1A. On a affronté des adversaires plus forts qu'en D1B et à nous de montrer que cette expérience et cette progression lors des derniers matchs vont nous aider pour ces deux rencontres. On a créé une bonne dynamique depuis la victoire au Standard, donc on a un capital confiance aussi", explique le défenseur central qui retrouvera le club bruxellois qu'il avait affronté la saison dernière à quatre reprises. "C'est une équipe accrocheuse qui a réalisé une bonne saison. On devra gérer la pression qu'ils voudront mettre en début de match devant leurs supporters et calmer leur euphorie. On débarque avec beaucoup de respect et de confiance aussi", a conclu Yahya Nadrani.