Johan Walem quitte Anderlecht : "J'ai beaucoup appris"

Johan Walem ne sera plus l'entraîneur du RSC Anderlecht la saison prochaine.

Le RSCA a officialisé la nouvelle via son site internet. Walem quitte donc ses fonctions après une seule saison, et peut encore partir par la grande porte en remportant le titre et la Coupe de Belgique. L'ancien coach des U21 belges a adressé quelques mots sur le site officiel du club :

"J'ai passé un excellent moment en tant qu'entraîneur de l'équipe féminine", déclare Johan. "C'était une nouvelle expérience pour moi, j'ai beaucoup appris et je suis très reconnaissant envers mon groupe pour cela. Je veux d'abord tout faire pour terminer la saison avec le titre et la coupe. Après cela, mon rôle est terminé. Mais je crois à 100 % en le potentiel de cette équipe et en la vision du club pour l'avenir des RSCA Women".

Anderlecht se cherche donc un nouveau coach pour l'équipe féminine en vue de la saison prochaine.