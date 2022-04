Lille pourrait vendre Jonathan David cet été contre un vrai pactole

Le LOSC avait placé de grands espoirs en Jonathan David en le transférant contre 27 millions à l'été 2020 en provenance de La Gantoise. L'attaquant canadien a eu besoin d'un temps d'adaptation, mais son évolution a ensuite été exponentielle, avec 17 buts cette saison en 44 rencontres. Lille a réussi son pari et devrait récupérer près du double de sa mise cet été, à en croire Fabrizio Romano, spécialiste du mercato.

Celui-ci a révélé sur Twitter que le LOSC serait prêt à vendre David cet été contre un chèque d'au moins 50 millions d'euros. Plusieurs grands clubs (non cités) seraient sur les rangs pour l'international canadien, qui affrontera la Belgique lors du Mondial au Qatar.

Lille are already prepared to sell some players this summer. Jonathan David’s rise from Jan 2018 has been excellent and top clubs have his name in the list. 🔴⭐️ #Lille



David’s now Lille top scorer with 17 goals this season, 3 in UCL - and he’s just 22.



Price tag around €50m. pic.twitter.com/oJOleFXiRd