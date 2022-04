Le RWDM y croit encore : "Nous n'avons qu'un but de retard, tout est encore possible"

Le RWDM estime que, malgré sa défaite (0-1) lors du match aller contre Seraing, il peut encore renverser la vapeur lors du match retour (samedi à 20h45 au Pairay) des barrages pour une place en D1A.

Le RWDM y croit toujours avant le match retour des barrages contre Seraing : "Rien n'est encore arrivé". "On croit toujours à la promotion", a assuré Vincent Euvrard en conférence de presse dans des propos relayés par Belga. "Un but rapide serait idéal, afin que nous puissions les mettre sous pression dès le début du match. Mais dans le football, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait", a prévenu le coach des Molenbeekois.

Lors du match aller, les Bruxellois ont vu Seraing ouvrir le score juste avant la mi-temps via Georges Mikautadze. "Nous avons analysé le match et nous savons maintenant ce que nous devons faire. Nous ferons des ajustements pour le match retour. Nous avons montré que nous pouvions faire mal à Seraing, et nous n'avons qu'un but de retard, tout est encore possible", a conclu Vincent Euvrard qui pourra compter sur Igor De Camargo "C'est le dernier match de sa carrière. Il sera à 100 %."