Cyriel Dessers est le meilleur buteur de Conference League : "Peut-être que je ne suis pas un si mauvais attaquant après tout"

Feyenoord a battu l'Olympique de Marseille lors de la demi-finale aller de la Conférence League (3-2) dans un stade bondé. Cyriel Dessers, prêté par Genk, a joué un rôle important dans la victoire avec deux buts.

Après ses deux buts de jeudi, Cyriel Dessers, meilleur buteur de la Conference League, a déjà inscrit dix buts. "Peut-être que je ne suis pas un si mauvais attaquant après tout, hé", a réagi Dessers à l'issue de la rencontre au micro de Sporza. "Oh bien, c'est un bon bonus, rien de plus. Ça a été dans tous les sens, mais c'était fantastique de jouer ce match. Quand on est enfant, on rêve de pouvoir jouer dans des stades pleins. La sensation de marquer dans de tels matchs est presque indescriptible. Et je le fais deux fois ce soir, dans une demi-finale importante contre l'Olympique de Marseille".

"Nous sommes restés fidèles à notre style et nous n'avons pas commencé à nous effondrer, c'est comme ça que nous avons fait toute la saison. Nous savons qu'il y a un facteur de risque élevé derrière cela, mais c'est aussi très payant. Nous avons été capables de forcer Marseille à commettre des erreurs. Ils n'étaient pas au mieux de leur forme, mais on sent qu'ils peuvent avoir ce flash à tout moment."

Un match nul la semaine prochaine au Stade Vélodrome est suffisant pour atteindre la finale de la Conference League. "Cette performance doit nous donner confiance. La semaine prochaine, nous devons essayer de profiter de cette différence de buts. J'estime nos chances à cinquante-cinquante la semaine prochaine. J'espère que Marseille prendra des risques et que nous pourrons profiter des espaces en contre. Alors, espérons que la soirée sera agréable là-bas aussi. Peut-être que ce sera le match le plus important de ma vie la semaine prochaine", a conclu Dessers.