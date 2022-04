Ionut Radu défendu après son énorme bourde : "S'il jouait un peu plus..."

Le gardien remplaçant de l'Inter Milan a offert les trois points de la victoire à Bologne (2-1). Une erreur qui risque de coûter très cher dans la course au scudetto...

Alors qu'il remplaçait Samir Handanovic dans les cages de l'Inter, le gardien Ionut Andrei Radu a été auteur d'une bourde monumentale dans les dernières minutes du match et a offert le but de la victoire à Sansone. Les Nerazzuri sont désormais à deux points du leader de Serie A et éternel rival, l'AC Milan.

Le gardien a été défendu par son coach, Simone Inzaghi, mais aussi par son agent Oscar Damiani. "Les erreurs peuvent arriver. C'est arrivé à Buffon et Donnarumma. Évidemment, face à Bologne, c'était un match important, celle-ci a plus d'impact. Cependant, il faut dire que quelqu'un qui ne joue jamais, et qui entre sur le terrain lors du match décisif, ressent beaucoup de pression. La tension pour un jeune joueur est élevée. On pourrait penser que s'il avait joué 3-4 matchs cette saison, il aurait été plus calme mercredi. J'espère qu'il pourra jouer à l'Udinese (dimanche, 18h, ndlr) pour prouver sa valeur. Sans blâmer personne, l'erreur demeure. Mais en tant qu'ancien joueur, je pense que s'il avait joué un peu plus, cette erreur ne serait peut-être pas arrivée", a-t-il déclaré à Tuttosport.

L'agent a ensuite glissé une petite pique à peine dissimulée à Inzaghi : (Pourquoi est-ce que Radu ne joue presque pas ?) Nous devrions demander à celui qui est responsable. Handanovic n'est certainement pas quelqu'un qui dit : 'Laissez jouer le deuxième joueur'. Il veut jouer tous les matchs. Inzaghi a pris ses propres décisions. Mais je tiens à souligner les belles paroles de l'entraîneur des Nerazzurri à propos de Radu. Il n'en voulait pas au garçon, si l'Inter avait marqué le 2-0, tout cela ne serait pas arrivé. Ces mots aideront Andrei à surmonter ce moment. Ce qui est peut-être plus grave, c'est que cet épisode est survenu à un moment difficile. Tout est mieux couvert par les médias. Si cela s'était produit lors du premier match de la saison, l'impact aurait été moindre."

Quel futur pour le jeune gardien de 24 ans, qui n'a joué que deux matchs cette saison avec l'Inter ? "Probablement que les routes avec l'Inter vont se séparer. Les Nerazzurri, depuis plus d'un an, ont déjà fait un choix qui inclut la signature d' (André) Onana. Même cela n'aide pas sur le plan psychologique. Ce ne sont pas des justifications, il ne faut pas non plus chercher des excuses : le message le plus important est qu'Andrei est très fort. Il se remettra sur pied", a conclu l'agent.