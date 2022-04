"Kompany a reçu du temps, mais sa position est maintenant en danger"

Anderlecht semble être dans une période de creux et cela pourrait bien causer le départ de Vincent Kompany. C'est en tout cas ce que pense Johan Boskamp, ancien coach des Mauves.

Le message de Marc Coucke sur Instagram après le match entre l'Union et Anderlecht était bien révélateur de la situation au Parc Astrid : en une semaine, les Mauves ont perdu la coupe et le championnat.

L'analyste Johan Boskamp, coach d'Anderlecht entre 1993 et 1997, a donné son avis sur la situation. "C'était vraiment mauvais contre l'Union et avant cela contre Courtrai aussi", dit-il dans Het Laatste Nieuws.

"Vincent veut jouer comme City, mais n'a pas les joueurs pour le faire. Et il change toujours Zirkzee après une heure. C'est copier Pep Guardiola. Seul Pep a une sélection beaucoup plus grande et surtout meilleure, alors il faut arrêter de faire ça."

Boskamp craint également que l'histoire de Kompany chez les Mauves ne touche à sa fin. "Kompany a eu du temps, mais sa position est maintenant menacée. Ça ne peut pas durer pour un entraîneur."