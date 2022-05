Kevin De Bruyne : "Tout le monde s'attend à un grand match"

En bonne posture après sa victoire lors du match aller (4-3) contre le Real Madrid, Manchester City a encore du chemin à faire pour rejoindre le Stade de France et la finale de la Ligue des Champions.

Kevin De Bruyne s'est montré confiant à la veille du déplacement au Santiago Bernabéu. "Je pense que nous sommes en meilleure forme maintenant. Je me souviens que lorsque nous avons joué, ce n'était pas la meilleure fin de saison. Madrid était une grande puissance à l'époque. Nous avons perdu 1-0 à la fin avec un but contre notre camp. C'était un match assez ennuyeux. Nous sommes en meilleure forme maintenant. Je pense que nous sommes une meilleure équipe, une meilleure configuration, nous jouons mieux. Et nous avons plus d'expérience maintenant. J'espère que nous sommes mieux préparés", a confié le Diable Rouge en conférence de presse.

"Je pense que si nous jouons comme nous avons joué la semaine dernière, nous avons le potentiel pour être l'une des meilleures équipes, mais nous devons le montrer demain. Si nous jouons moins bien, Madrid peut gagner parce qu'ils sont aussi l'une des meilleures équipes et que leur qualité est incroyable. Mais je fais confiance à mon équipe pour qu'elle atteigne le haut niveau nécessaire pour gagner la partie demain. C'est une rencontre que tout le monde veut voir. Tout le monde s'attend à un grand match et nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour espérer aller à Paris", a conclu KDB.