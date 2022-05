Mohamed Salah: "Nous avons un compte à régler"

Les joueurs de Liverpool sont bien décidés à prendre leur revanche sur la finale 2018.

26 mai 2018, Kiev. Le Real Madrid et Liverpool s'affrontent en finale de Ligue des Champions. Une première avec Liverpool pour Jürgen Klopp, une énième pour les Merengues. Dès la demi-heure de jeu, Mohamed Salah, victime d'une clé de bras de Sergio Ramos, s'effondre et est forcé à quitter le jeu. Quelques instants plus tard, un coup de coude du défenseur espagnol vers Loris Karius changera définitivement l'issue de la rencontre. Le gardien allemand se troue à deux reprises, puis constate les dégâts sur la reprise spectaculaire de Gareth Bale. Au décompte, le Real Madrid s'impose 3-1 grâce, déjà, à un doublé de Karim Benzema. Une défaite rageante pour les Reds, que les joueurs n'ont certainement pas oublié. Après avoir mentionné en interview d'après-match mardi soir qu'il souhaitait prendre sa revanche sur le Real Madrid, le génie égyptien a publié un message évocateur sur Twitter hier soir : "Nous avons un compte à régler."

Plus de trois semaines avant le début de la rencontre, le combat est déjà lancé.