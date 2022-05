Après son prêt à Ostende, il plaît beaucoup en Allemagne

Le défenseur central peut compter sur l'intérêt de nombreux prétendants.

Prêté depuis 2020 à Ostende par Leipzig, Frederik Jäkel (21 ans) devrait revenir en Bundesliga cet été, son prêt prenant fin en juin prochain. Sauf qu'il est possible qu'il débarque ailleurs que chez les Rotten Bullen.

En effet, selon le média Bild, plusieurs clubs allemands s'intéresseraient au défenseur central (26 matchs, 3 buts et 1 assist cette saison).

Mayence et l'Arminia Bielefeld - ce dernier aurait même entamé des négociations - se seraient positionnés sur son profil. De plus, plusieurs clubs de D2 allemande tels que le Werder Brême, Schalke 04, Darmstadt, Hambourg, le FC Nuremberg et l'Hansa Rostock auraient des vues sur celui qui est sous contrat avec Leipzig jusque 2024.